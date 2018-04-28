04:00 28.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Многие футболисты Олимпика не соответствуют уровню УПЛ, - Венглинский

Бывший нападающий сборной Украины Олег Венглинский прокомментировал уровень игры спортсаменов из украинского футбольного донецкого клуба Олимпик, основанного в 2001 году.

Многие футболисты Олимпика не соответствуют уровню УПЛ, - Венглинский

Об этом сообщает UA-Football.

Олег Венглинский поделился своим мнением касательно этого вопроса накануне матча 29 тура Чемпионата Украины Звезда.

Он высказался по поводу скандалов, заявив, что нужно учитывать слова управляющих Олимпиком о своих футболистах, поскольку они бы не давали своих комментариев безосновательно.

По его мнению, Роман Санжар невиновен в весеннем провале и он во всем разберется.

Венглинский добавил, что если бы Олимпик осенью не набрал много очков, сейчас бы он боролся за выживание. В случае поражения в Звезды, риск попадания в опасную зону присутствует, ведь многие футболисты Олимпика не соответствуют уровню украинской футбольной Премьер-лиги.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Унаи Эмери поведал, что принял решение безвозвратно уйти из клуба по окончании сезона.


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