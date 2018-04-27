В сборной Швеции объявили, что Ибрагимович не сыграет на ЧМ-2018

Об этом сообщил директор сборной Швеции Ларс Рихт в интервью официальному сайту федерации футбола страны.

Согласно его словам, накануне он общался со Златаном, который рассказал о своем решении относительно выступлений за сборную. Вообщем, футболист не будует играть в составе сборной Швеции на чемпионате мира, который будет объявлен 15 мая.

Сборная Швеции на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после чемпионата Европы-2016. Позже форвард заявлял, что готов вернуться в национальную команду для участия в чемпионате мира в России, если будет в форме.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился деталями своего будущего роста, который отправиться защищать национальный флаг на ЧМ-2018 в Россию.