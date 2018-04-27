Турция подала заявку на проведение Евро-2024

Президент Федерации футбола Турции Йылдырым Демиререн сказал, что федерация, которая подала заявку в четвертый раз подряд, подготовила свое лучшее досье в истории и заручилась беспрецедентной поддержкой государства.

"Нам даны все гарантии без каких-либо ограничений. В том числе ряд дополнительных и инновационных гарантий, которые обеспечат финансовый успех турнира и тем самым принесут выгоду всем национальным ассоциациям УЕФА. Пришло наше время. Мы готовы поделиться со всей Европой", - добавил он.

Ранее заявку на проведение Евро-2024 подала Германия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал список товарищеских матчей, которые состоятся по ходу дебютного розыгрыша Лиги наций 2018/2019. Кроме того, определились групповые спарринги между сборными Украины, Чехии и Словакии, которые выступают в группе 1 лиги В.