Свитолина прошла в четвертьфинал турнира в Штутгарте – ФОТО

Как отмечается, спарринг состоялась с чешкой Маркетой Вондрусова. Она снялась по ходу третьего сета, на тот момент счет был 2:6, 6:1, 3:2 в пользу украинки. Матч продлился 1 час и 32 минуты.

Следующей соперницей украинки стала седьмая ракетка мира француженка Каролин Гарсия, которая с трудом обыграла 15-летнюю украинку Марту Костюк - 1:6, 6:3, 5:7. Добавим, именно этот турнир стал для Костюк первым в категории WTA, до этого она выступала только на турнирах ITF.

В свою очередь, Свитолина и Гарсия встречались трижды. В прошлом сезоне два матча в борьбе выиграла француженка. В активе украинки победа в их первом очном поединке. Отметим, что ранее все три матча теннисистки провели на харде.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", первая ракетнка Украина Элина Свитолина прошла в третий раунд турнира WTA Premier Mandatory "Miami Open". Украинке удалось обыграть японку Наоми Осаку со счетом - 6:4, 6:2. В первом гейме соперница оказывала сильное сопротивление Элине, она несколько раз ошибалась на своих подачах.