17:14 27.04.2018 | Спорт | Новости
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Наставник "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери объявил об уходе из клуба

Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Унаи Эмери поведал, что принял решение безвозвратно уйти из клуба по окончании сезона. Об этом специалист сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Наставник

Как заявил наставник, в данный момент он уже сообщил игрокам клуба о своем уходе. Также Эмери выразил огромную благодарность президенту клуба, спортивному директору и всем сотрудникам и игрокам за эти два сезона.

Стоит добавить, что Эмери возглавляет "ПСЖ" с лета 2016 года. Так, под его руководством клуб выиграл чемпионат и Кубок Франции, два Кубка лиги и два Суперкубка Франции. В Лиге чемпионов в нынешнем сезоне французский клуб вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв мадридскому "Реалу".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"футбольный клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии принял решение отстранить от должности главного тренера, украинца Сергея Реброва. Теперь возглавит команду в предстоящих матчах 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов наставник из Туниса Фатхи аль-Жебель. 


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