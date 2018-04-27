Наставник "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери объявил об уходе из клуба

Как заявил наставник, в данный момент он уже сообщил игрокам клуба о своем уходе. Также Эмери выразил огромную благодарность президенту клуба, спортивному директору и всем сотрудникам и игрокам за эти два сезона.

Стоит добавить, что Эмери возглавляет "ПСЖ" с лета 2016 года. Так, под его руководством клуб выиграл чемпионат и Кубок Франции, два Кубка лиги и два Суперкубка Франции. В Лиге чемпионов в нынешнем сезоне французский клуб вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв мадридскому "Реалу".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольный клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии принял решение отстранить от должности главного тренера, украинца Сергея Реброва. Теперь возглавит команду в предстоящих матчах 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов наставник из Туниса Фатхи аль-Жебель.