Футбольный клуб Арсенал-Киев сменит название – ФОТО

Об этом он написал на своей странице в Fecebook.

Таким образом, в следующем 2019 году футбольный клуб будет называться "Арсенал ЦСКА".

По словам Пирича, теперь и солдаты Украины получили свою команду. Руководство команды будет прилагать максимум усилий, чтобы сделать сильную Футбольную Академию и поднимать Украинский футбол.

Кроме того, он поблагодарил Министра обороны Украины Степана Полторака за поддержку.

"Это исторический день для Арсенал Киев и Министерства обороны Украины", – добавил Пирич.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", ФК "Рекреативо" хотят продать на аукционе за рекордно низкую цену. Старейшему футбольному клубу Испании недавно исполнилось 128-оет. Из-за того, что игроки клуба уже давно не выступают на национальных чемпионатах, ФК столкнулось в угрозой исчезновения.