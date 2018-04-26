15:58 26.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Усик рассказал о "некрасивых" поступках своей молодости

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик в молодости едва ли не стал грабителем. О необдуманных поступков и других греках в молодые годы спортсмен поведал в интервью YouTube-каналу "От души в душу".

Усик рассказал о

Как отметил украинский боксер, много лет тому назад было очень сложно с деньгами. Поэтому, ему неоднократно приходилось в магазине своровать какую-то мелочь.

Также чемпион мира признался, что чаще всего он мог на халяву съесть жвачку из супермаркетов.

"Это было давно – лет 8 назад. Знаете, ездили все на соревнования и ребята там грешили.В аэропорту или еще где-то... И я такой же. Потому что не было денег, чтобы что-то купить, а привезти хотелось", - говорит боксер.

Однако несмотря на это Александр отметил, что знает, что воровать – плохо и не считает себя вором. Ведь, как утверждает Усик, плохие поступки возвращаются вдвойне или даже втройне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", непобеждённый украинский боксёр-профессионал в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик утверждает, что песню "Їхали козаки" украинской группы "Тінь сонця" он использовал первым из всех, и тогда ее никто не знал.


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