15:40 25.04.2018 | Спорт | Новости
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В Испании арестовали президента футбольного клуба "Лас-Пальмас"

Президент испанского футбольного клуба "Лас-Пальмас" Мигель Анхель Рамирес был задержан полицией по обвинению в махинациях и мошенничестве.

В Испании арестовали президента футбольного клуба

Об этом сообщает издание Marca.

Испанская полиция арестовала Рамиреса утром, 25 апреля, в аэропорту города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария после того, как он на частном самолете прибыл из Майами.

Известно, что он подозревается в невыполнении социальных обязательств по делу от 2014 года.

В материале говорится, что он выплачивал сотрудникам сумму меньше зафиксированной в договоре. Суд по делу Рамиреса назначен на 26 апреля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"тренерский штаб мадридцев предоставил отдых нападающему "Реала" Криштиану Роналду, чтобы тот лучше подготовился к четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов с "Ювентусом".


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