В Испании арестовали президента футбольного клуба "Лас-Пальмас"

Об этом сообщает издание Marca.

Испанская полиция арестовала Рамиреса утром, 25 апреля, в аэропорту города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария после того, как он на частном самолете прибыл из Майами.

Известно, что он подозревается в невыполнении социальных обязательств по делу от 2014 года.

В материале говорится, что он выплачивал сотрудникам сумму меньше зафиксированной в договоре. Суд по делу Рамиреса назначен на 26 апреля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", тренерский штаб мадридцев предоставил отдых нападающему "Реала" Криштиану Роналду, чтобы тот лучше подготовился к четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов с "Ювентусом".