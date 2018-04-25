Ушел из жизни знаменитый футболист и тренер

Об этом сообщили в Национальном союзе профессиональных футболистов.

В союзе отметили, что Анри Мишель, выдающаяся фигура французского футбола. Профсоюз выражает свои самые глубокие соболезнования его семье и близким. Ушел из жизни футболист в 70 лет.

Знаменитый футболист в период своей карьеры работал со сборными Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи и Кении, а также возглавлял клубы "Пари Сен-Жермен" и "Раджа" (Марокко). С последним он выиграл титул чемпиона страны и Кубок Конфедерации КАФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях в Харькове скончался заслуженный футбольный тренер, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, мастер спорта УССР, педагог и организатор Виталий Никитич Зуб. Спортсмену на момент смерти было 90 лет.