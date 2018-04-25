01:00 25.04.2018 | Спорт | Новости
100192220:nastya

Ушел из жизни знаменитый футболист и тренер

Знаменитый игрок и тренер сборной Франции по футболу Анри Мишель, попрощался с жизнью.

Ушел из жизни знаменитый футболист и тренер

Об этом сообщили в Национальном союзе профессиональных футболистов.

В союзе отметили, что Анри Мишель, выдающаяся фигура французского футбола. Профсоюз выражает свои самые глубокие соболезнования его семье и близким. Ушел из жизни футболист в 70 лет.

Знаменитый футболист в период своей карьеры работал со сборными Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи и Кении, а также возглавлял клубы "Пари Сен-Жермен" и "Раджа" (Марокко). С последним он выиграл титул чемпиона страны и Кубок Конфедерации КАФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях в Харькове скончался заслуженный футбольный тренер, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, мастер спорта УССР, педагог и организатор Виталий Никитич Зуб. Спортсмену на момент смерти было 90 лет.


Поделиться
Читайте также:
 
Турция продолжит борьбу против терроризма, - Эрдоган ПАСЕ подтвердила оккупацию части Донбасса Россией Власть не интересует: как растут цены на продукты в связи с повышением минимальных зарплат, - Гарбарук В Кабмине планируют отменить штамп о прописке в паспорте
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив