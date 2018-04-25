04:00 25.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Южненский "Химик" лидирует в борьбе за бронзу Суперлиги

Украинский баскетбольный клуб из причерноморского города Южный, чемпион, обладатель Кубка Украины, финалист Кубка вызова ФИБА "Химик" начал обгонять соперников МБК "Николаев" в игре за бронзовые награды украинской Суперлиги Пари-Матч.

Южненский

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Команда "Николаева" победила в начальном вбрасывании и мгновенно помчалась в нападение. Обе команды на стартовых минутах показывали тактику быстрого баскетбола, однако и там, и там присутствовал стартовый мандраж. Прервались игроки при минимальном преимуществе "Химика" - 17:16.

В начале второй десятиминутки "южные" спортсмены снова оторвались в счете, но у баскетболистов "Николаева" вышло сравнять цифры на табло в ФСК "Олимп". 

Третья четверть сыграла роль решающей в соревновании. Команда "Химика" смогла хорошо сыграть под собственным кольцом и одержала важные очки в нападении, после чего на последний перерыв команды ушли при дополнительных 13 очках для южненцев.

Следует добавить, что следующая игра между командами состоится 25 апреля.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Сергей Гладырь, профессиональный баскетболист, выступающий за французкий баскетбольный клуб «Монако» и сборную Украины в позиции атакующего защитника, пробился вместе с французкой командой по сумме двух поединков в полуфинал Лиги чемпионов ФИБА.


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