Южненский "Химик" лидирует в борьбе за бронзу Суперлиги

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Команда "Николаева" победила в начальном вбрасывании и мгновенно помчалась в нападение. Обе команды на стартовых минутах показывали тактику быстрого баскетбола, однако и там, и там присутствовал стартовый мандраж. Прервались игроки при минимальном преимуществе "Химика" - 17:16.

В начале второй десятиминутки "южные" спортсмены снова оторвались в счете, но у баскетболистов "Николаева" вышло сравнять цифры на табло в ФСК "Олимп".

Третья четверть сыграла роль решающей в соревновании. Команда "Химика" смогла хорошо сыграть под собственным кольцом и одержала важные очки в нападении, после чего на последний перерыв команды ушли при дополнительных 13 очках для южненцев.

Следует добавить, что следующая игра между командами состоится 25 апреля.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Сергей Гладырь, профессиональный баскетболист, выступающий за французкий баскетбольный клуб «Монако» и сборную Украины в позиции атакующего защитника, пробился вместе с французкой командой по сумме двух поединков в полуфинал Лиги чемпионов ФИБА.