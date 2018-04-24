Тайсон Фьюри вернул себе боксерскую лицензию - ФОТО

Об этом свидетельствует снимок от Британского совета по контролю за боксом, который спортсмен опубликовал на своей страничке в в Instagram.

Примечательно, что еще до официального восстановления в статусе боксера Фьюрт объявил о заключении контракта с компанией Фрэнка Уоррена. В тот момент Фьюри также объявил о следующем поединке, который запланирован на 9 июня в Манчестере. В настоящее время соперник пока не известен.

Кстати, последний бой британский боксер провел еще в ноябре 2015 года, когда сенсационно победил решением судей Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пуэрториканский боец Джейсон Соса не сумел одолеть украинского боксера Василия Ломаченко во втором полулегком весе по версии WBO.