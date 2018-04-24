Костюк пробилась в основную сетку турнира в Штутгарте - ФОТО

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Согласно недавно полученным сведениям, в первом круге 158 ракетка мира обыграла 155 номер мирового рейтинга Антонию Лоттнер из Германии - 6:4, 6:1.

Как утверждает сама спортсменка, в первую очередь залогом высоких результатов стали талант и работоспособность. Если бы не было таланта или упорной работы, я бы не играла на таком уровне, подчеркнула Костюк.

Кстати, соперницей нашей теннисистки во втором круге станет победительница пары (Россия, 41 ракетка мира) - Каролин Гарсия (Франция, 7).

Тперь ожидается, что в стартовом матче основы Porsche Tennis Grand Prix Костюк сыграет либо против соперницы из квалификации, или 25-й "ракетки" мира испанки Карлы Суарес Наварро, или же владелицы wild card Антонии Лоттнер из Германии (№155 WTA).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", женская сборная Украины по теннису проиграла команде Канады в матчевой встрече плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.