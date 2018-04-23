Сборная Украины по теннису проиграла Канаде в матче плей-офф за сохранение прописки - ФОТО

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Как отмечается, сборная Канады победила со счетом 3:2 и сохранила место во второй Мировой группе, куда пробилась в прошлом году. В свою очередь украинская сборная вылетела в Евро-Африканскую зону (третий по уровню дивизион).

Вообщем-то, личные встречи стран завершились со счетом 2:2.

Так, в первый день Леся Цуренко открыла счет в пользу Украины, потом две победы подряд для Канады одержала Эжени Бушар (над Катериной Бондаренко, а затем над Цуренко во второй день), а сравняла счет Бондаренко.

Эжени Бушар - Леся Цуренко - 6:4, 2:6, 7:6 (5).

Габриэла Дабровски - Екатерина Бондаренко - 6:3, 2:6, 1:6.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях был официально опубликован состав сборной Украины по теннису, которая сыграет матч плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации против Канады.