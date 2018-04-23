11:54 23.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Полузащитник сборной Украины назван лучшим игроком матча "Кельн" - "Шальке" - ФОТО

Вингер сборной Украины и Шальке Евен Коноплянка стал лучшим игроком матча 31 тура чемпионата Германии "Кельн" - "Шальке" (2:2) по версии WhoScored. 

Полузащитник сборной Украины назван лучшим игроком матча

Об этом свидетельствуют данные на сайте авторитетного издани. Так, с первых минут на поле вышел полузащитник сборной Украины, который уже в первом тайме отметился результативной передачей и отличным голом.

Помимо всего прочего, за 45 минут Коноплянка смог оформить покер. Кроме точного удара, он отличился выстрелом в штангу.

В итоге "Шальке" не смог удержать преимущество в два мяча. Поединок завершился со счетом 2:2. Команда из Гельзенкирхена остается на втором месте в Бундеслиге. 

Добавим, что в этом сезоне 28-летний украинец провел 25 матчей в составе немецкого клуба, в которых забил пять мячей и сделал четыре ассиста. Вместе с тем за забитый гол, он также удостоен самой высокой оценки - 8,4. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спортивный глава немецкого футбольного клуба из города Гельзенкирхен "Шальке" Кристиан Хайдель рассказал о своих мыслях по поводу выступлений вице-капитана национальной сборной Украины Евгения Коноплянки.


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