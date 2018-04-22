05:00 22.04.2018 | Спорт | Новости
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"Барселона" и "Челси" попали на юношескую лигу УЕФА

 В швейцарском Ньоне стали известны команды, которые будут принимать участие в Юношеской лиге УЕФА сезона 2017/18 годов. Об этом передает официальный сайт соревнований.

На полях Швейцарии решалась судьба команд "Челси" и португальского "Порту". Основное время поединка не принесло результатов ни одной команде, после финального свистка арбитра счет на табло показывал - 2:2.

В серии пенальти Камминг парировал три удара в серии пенальти и вывел "лондонских" со счетом 5:4 в финал соревнований. Другая баталия между "Манчестер Сити" и "Барселоной" ознаменовалась упорной борьбой двух сторон. Форвады команды то и дело забивали голы, использую ошибки и усталость соперника. Однако победа досталась "Барсе" со счетом - 4:5.

Примечательно, что "Барселона" выиграла первый розыгрыш турнира в 2014 году, но тогда проиграла немцам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", один из самых известных и сильнейших клубов Испании и мира " Барселона" в силе набрать еще три очка в оставшихся матчах, чтобы одержать титул чемпиона испанской лиги. 

 


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