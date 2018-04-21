Индия планирует принять Олимпиаду-2032

Об этом сообщает USA Today.

Батра сообщил на совместной пресс-конференции с президентом МОК Томасом Бахом, что страна будет претендовать на организацию трех масштабных событий, независимо от того, согласится ли Международный олимпийский комитет (МОК) предоставить разрешение на их организацию.

Он добавил, что будут поданы заявки на проведение юношеских Олимпийских Игр 2026, Азиатских игр 2030 года и летних Олимпийских игр 2032.

Президент МОК в ответ подчеркнул большой потенциал Индии и заявил, что государство имеет потенциал когда-то принимать Олимпиаду. Однако Бах отказался прокомментировать вероятность получение возможности провести Игры 2032 году, поскольку подача заявок еще не начата.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Индии бушует непогода, из-за которой сильные ветры со скоростью 130 км/ч спровоцировали разрушения столбов длинной в четыре метра давнего комплекса Тадж Махал, что числится в наследие ЮНЕСКО и официально оформлен как рукотворное чудо света.