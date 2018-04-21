Джейсону Соса не хватило тумаков от Ломаченко - боксер вызвал украинца на бой-реванш

Соса выразил надежду на то, что ему еще раз удастся побоксировать с Ломаченкою, но на этот раз он уже будет намного тщательнее готовится к поединку. Главный тренер боксера сообщил об очень длительных физических нагрузках и тренировках накануне боя с таким именитым спортсменом. Вероятно, Соса переутомился и перетренировался.

Примечательно, что бой двух боксеров длился все 12 раундов. По результатам оценки судей победителем спарринга вышел Ломаченко. После поражения украинцу последовала еще одна неудача - Соса потерпел поражение против кубинца Гамбоа.

"Если бы я тренировался точно так же, как и раньше, когда я стал чемпионом мира, то бой сложился бы совсем по-другому", - отмечает Соса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко будет наказывать Хорхе Линареса "рублем".