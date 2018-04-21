11:50 21.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Джейсону Соса не хватило тумаков от Ломаченко - боксер вызвал украинца на бой-реванш

Пуэрториканский боец Джейсон Соса не сумел одолеть украинского боксера Василия Ломаченко во втором полулегком весе по версии WBO. Об этом передает AB BOXING NEWS.

Джейсону Соса не хватило тумаков от Ломаченко - боксер вызвал украинца на бой-реванш

Соса выразил надежду на то, что ему еще раз удастся побоксировать с Ломаченкою, но на этот раз он уже будет намного тщательнее готовится к поединку. Главный тренер боксера сообщил об очень длительных физических нагрузках и тренировках накануне боя с таким именитым спортсменом. Вероятно, Соса переутомился и перетренировался.

Примечательно, что бой двух боксеров длился все 12 раундов. По результатам оценки судей победителем спарринга вышел Ломаченко. После поражения украинцу последовала еще одна неудача - Соса потерпел поражение против кубинца Гамбоа.

"Если бы я тренировался точно так же, как и раньше, когда я стал чемпионом мира, то бой сложился бы совсем по-другому", - отмечает Соса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко будет наказывать Хорхе Линареса "рублем".


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