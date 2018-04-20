Саудовский клуб уволили украинского тренера Сергея Реброва

Об этом сообщила пресс-служба саудовского клуба в своем микроблоге в Twitter. По их мнению, Ребров не выполнил главную задачу на сезон. В частности, он не сумел выиграть чемпионат Саудовской Аравии, хоть и вывел команду в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.

Теперь возглавит команду в предстоящих матчах 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов наставник из Туниса Фатхи аль-Жебель.

Отметим, что украинский тренер еще прошлым летом подписал контракт с новым клубом на два года. В тот момент годовая зарплата Реброва в "Аль-Ахли" составляла 2,3 млн евро.

Сразу после подписания контракта Ребров рассказывал, что для него не важно, в какой стране клуб, главное – чтобы он ставил максимальные цели. Также он признался, что в Саудовской Аравии его хотели видеть еще 11 лет назад.

Однако в настоящее время уже известно, что украинец не проработал у шейхов и года

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци включил в заявку на игру с Украиной 26 футболистов.