11:16 20.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Матч Кубка Турции прерван из-за беспорядков - ФОТО

Ответная встреча 1/2 финала Кубка Турции по футболу между стамбульскими клубами "Фенербахче" и "Бешикташ" была прервана из-за беспорядков футбольных фанатов. В частности, из-за их действий наставник гостей Шенол Гюнеш получил серьезную травму головы.

Матч Кубка Турции прерван из-за беспорядков - ФОТО

Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Отметим, что матч на домашней арене "Фенербахче" был приостановлен на 58-й минуте при счете 0:0. В тот момент болельщики "Фенербахче" кидали различные предметы, один из которых попал в голову главного тренера "Бешикташа".

К слову, Гюнеш получил рассечение головы после попадания предмета, из-за чего специалист был госпитализирован. Кроме того, повреждения получили несколько сотрудников "Бешикташа". По этому поводу Федерация футбола Турции (TFF) вынесет решение об исходе матча позднее.

Добавим, первая встреча между командами завершилась со счетом 2:2. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская столица ожидает, что на финальный турнир Лиги чемпионов УЕФА приедут более 100 тыс. болельщиков и большинство из них будут иностранцы. 


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