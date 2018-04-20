Канадка Жирар признана чемпионкой Олимпиады-2012

Как известно, на Олимпийских играх 2012 года Жирар заняла третье место. Однако после перепроверки допинг-проб, инициированной МОК, обнаружилось, что Майя Манеза из Казахстана и россиянка Светлана Царукаева нарушили антидопинговые правила. Тем не менее в пятницу, 20 апреля, МОК заверил, что Жирар получит золотую медаль за победу в категории до 63 кг.

При этом сама сама спортсменка ни на секунду не сомневалась, что награда достанется именно ей. Ведь, как утверждает Жирар, для золота она сделала все от себя возможное.

"Мои усилия и усилия моих тренеров, родственников и болельщиков оценены, значит для меня очень много. Пусть это и произошло спустя шесть лет. Эта медаль – свидетельство чистого спорта", – добавила она.

На счету канадской тяжелоатлетки также бронза Пекина-2008.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях сборная Украины в Баку сумела добыть две бронзовые медали на чемпионате Европы по прыжкам на батуте.