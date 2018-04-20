22:33 20.04.2018 | Спорт | НовостиНовости Украины 100191934:roman
Как минимум три гола - прогнозы Ярмоленка перед матчем с "Байером" - ВИДЕО
Украинский полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко дал широкое интервью одному из футбольных новостных обозревателей. Об этом передает BVB TV
На данный момент футболист полностью прошел курс лечения и готов выйти на поле с уверенной подготовкой себя и своей команды. Двухнедельные тренировки не оставят сопернику и шанса, ведь в основном составе царит полное понимание и солидарность игроков перед матчем.
Ежедневно игроки просматривают видеоповторы своих спаррингов и проделывают работу "над ошибками". В поединке с "Байером", вероятно, Ярмола будет играть в новом амплуа - на позиции центрфорварда.
"Нужно много работать на тренировках, чтобы показывать хорошую и качественную игру", - подытожил Ярмоленко.