Как минимум три гола - прогнозы Ярмоленка перед матчем с "Байером" - ВИДЕО

На данный момент футболист полностью прошел курс лечения и готов выйти на поле с уверенной подготовкой себя и своей команды. Двухнедельные тренировки не оставят сопернику и шанса, ведь в основном составе царит полное понимание и солидарность игроков перед матчем.

Ежедневно игроки просматривают видеоповторы своих спаррингов и проделывают работу "над ошибками". В поединке с "Байером", вероятно, Ярмола будет играть в новом амплуа - на позиции центрфорварда.

"Нужно много работать на тренировках, чтобы показывать хорошую и качественную игру", - подытожил Ярмоленко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее тренер Боруссии поведал о перспективах Ярмоленко в нынешнем сезоне.