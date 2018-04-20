22:33 20.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Как минимум три гола - прогнозы Ярмоленка перед матчем с "Байером" - ВИДЕО

Украинский полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко дал широкое интервью одному из футбольных новостных обозревателей. Об этом передает BVB TV

Как минимум три гола - прогнозы Ярмоленка перед матчем с

На данный момент футболист полностью прошел курс лечения и готов выйти на поле с уверенной подготовкой себя и своей команды. Двухнедельные тренировки не оставят сопернику и шанса, ведь в основном составе царит полное понимание и солидарность игроков перед матчем. 

Ежедневно игроки просматривают видеоповторы своих спаррингов и проделывают работу "над ошибками". В поединке с "Байером", вероятно, Ярмола будет играть в новом амплуа - на позиции центрфорварда.

"Нужно много работать на тренировках, чтобы показывать хорошую и качественную игру", - подытожил Ярмоленко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее тренер Боруссии поведал о перспективах Ярмоленко в нынешнем сезоне.


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