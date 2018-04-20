21:42 20.04.2018 | Спорт | Новости
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Ибрагимович может пропустить Чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился деталями своего будущего роста, который отправиться защищать национальный флаг на ЧМ-2018 в Россию. 

Ибрагимович может пропустить Чемпионат мира-2018

Об этом передает Sportskeeda.

По его словам, в сборной скорее всего будет отсутствовать "главный козырь" команды - Златан Ибрагимович. Такое решение легендарный бомбардир решил принять после поражение своей сборной на Чемпионате Европы-2016. Тогда он полностью решил завязать со своими выступлениями на глазах международной публики.

Последние результате шведской сборной на чемпионатах Европы во Франции не порадовали игрока и он решил сказать тренеру "нет". Напомним, что сборная Швеция находится в группе F, где готовится сыграть с Кореей (18 июня), Германией (23 июня) и Мексикой (27 июня) на полях российских стадионов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно шведский нападающий Златан  Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед" из-за вылета команды от Севильи.


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