05:02 19.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В "Шальке" прокомментировали игру Коноплянки

Спортивный глава немецкого футбольного клуба из города Гельзенкирхен "Шальке" Кристиан Хайдель рассказал о своих мыслях по поводу выступлений вице-капитана национальной сборной Украины Евгения Коноплянки.

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Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

По словам Хейделя, все известно, что Коноплянка является сильным выдающимся футболистом. Он добавил, что спортсмен в который раз убедил в этом во время соревнования против "Боруссии", а его мастерство при этом говорит само за себя.

Как сказал Хейдель, все же украинец имеет по-прежнему внушительный недостаток в игре, а именно в моментах обороны.

Известно, что вскоре у Коноплянки будет возможность выйти в финал Кубка Германии в случае победы над "Айнтрахт" из Франкфурта.

Напомним. как ранее сообщал "УРА-Информ", полузащитник немецкого клуба "Шальке" Евгений Коноплянка возобновил тренировки после болезни.


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