В "Шальке" прокомментировали игру Коноплянки

Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

По словам Хейделя, все известно, что Коноплянка является сильным выдающимся футболистом. Он добавил, что спортсмен в который раз убедил в этом во время соревнования против "Боруссии", а его мастерство при этом говорит само за себя.

Как сказал Хейдель, все же украинец имеет по-прежнему внушительный недостаток в игре, а именно в моментах обороны.

Известно, что вскоре у Коноплянки будет возможность выйти в финал Кубка Германии в случае победы над "Айнтрахт" из Франкфурта.

Напомним. как ранее сообщал "УРА-Информ", полузащитник немецкого клуба "Шальке" Евгений Коноплянка возобновил тренировки после болезни.