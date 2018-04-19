06:02 19.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100191711:test

Украинцы выбороли 36 наград на Кубке мира по подводному спорту

В течении недели в городе Лейпциг в Германии 450 участников из разных 20 государств закончили соперничество за медали третьего этапа Кубка мира по подводному спорту в ластах.

Украинцы выбороли 36 наград на Кубке мира по подводному спорту

Об этом сообщает пресс-служба Минмолодьспорта Украины.

В результате соревнований украинская команда одержала 36 наград - по 12 медалей различного достоинства, что позволило нашей сборной лидировать в командном медальном рейтинге.

Александр Одиноков отличился, получив три личных "золота" на расстоянии 200 м, 400 м и 800 м вольным стилем, а также вместе с Дмитрием Гапоненко, Денисом Левиным и Евгением Ступанчуком он победил в эстафете 4Ч100 м.

Первой в эстафете 4Ч100 пришла к финишу также женская команда, в составе которой были Елизавета Вакарева, Валентина Резник, Виктория Уварова и Вирсавия марта. В частности, каждая спортсменка имеет в активе и пару своих наград.

Мужская команда в состав которой входили Влас Токунов, Алексей Захаров, Владимир Сущенко и Дмитрий Серебряков также обогнали конкурентов в эстафете 4Ч100.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Инфором", в Херсоне состоялся XIII Международный турнир класса "А” памяти Николая Мангера на котором Национальная сборная Украины по боксу стала победителем.


Поделиться
Читайте также:
 
В Минске вновь не достигли прогресса по заложникам Украинская спортсменка Панфилова уходит из биатлона Минспорта отменило свой запрет украинским спортсменам на участие в соревнованиях в России В "Шальке" прокомментировали игру Коноплянки
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив