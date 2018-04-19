Украинцы выбороли 36 наград на Кубке мира по подводному спорту

Об этом сообщает пресс-служба Минмолодьспорта Украины.

В результате соревнований украинская команда одержала 36 наград - по 12 медалей различного достоинства, что позволило нашей сборной лидировать в командном медальном рейтинге.

Александр Одиноков отличился, получив три личных "золота" на расстоянии 200 м, 400 м и 800 м вольным стилем, а также вместе с Дмитрием Гапоненко, Денисом Левиным и Евгением Ступанчуком он победил в эстафете 4Ч100 м.

Первой в эстафете 4Ч100 пришла к финишу также женская команда, в составе которой были Елизавета Вакарева, Валентина Резник, Виктория Уварова и Вирсавия марта. В частности, каждая спортсменка имеет в активе и пару своих наград.

Мужская команда в состав которой входили Влас Токунов, Алексей Захаров, Владимир Сущенко и Дмитрий Серебряков также обогнали конкурентов в эстафете 4Ч100.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Инфором", в Херсоне состоялся XIII Международный турнир класса "А” памяти Николая Мангера на котором Национальная сборная Украины по боксу стала победителем.