Украинская спортсменка Панфилова уходит из биатлона

Об этом сообщает Xsport.

Он заявила. что 2018год был для нее сложным, несмотря на поддержку окружения, результаты ее не радовали. Спортсменка поблагодарила всю команду "Б", тренеров и сервис-бригаду, которая достойно работала весь сезон.

Панфилова добавила, что не будет больше выступать не только от сборной Уккраины, но и от других стран.

Стоит заметить, что в сезоне 2017/18 Панфилова выступала на Кубке IBU и с 189 очками заняла 30-е место в общем зачете.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", ловенский специалист Урош Велепец, который долгое время занимал пост старшего тренера женской сборной Украины по биатлону, завершил свою карьеру.