Украинская биатлонистка Мария Панфилова завершила карьеру

Об этом спортсменка сказала в интервью Xsport.ua.

По словам Марии, одним из памятных моментов в спорте было участие в Олимпийских играх в Сочи. Все это было с командой Украины, за что она очень благодарна.

Также Панфилова призналась, что в будущем планирует стать детским тренером по биатлону.

Стоит добавить, что 30-летняя спортсменка из-за конфликта с руководством российской сборной, перебралась в украинскую команду в начале 2013 года. Через год Панфилова попала в состав украинской сборной на Олимпийские игры-2014 и получила там шанс выступить в смешанной эстафете.

После олимпийского сезона Панфилова начала подготовку к новому сезону, однако неожиданно для всех, в разгар летней подготовки, спортсменка объявила о завершении карьеры. Такое решение было аргументировано желанием получать высшее образование в мединституте.

Сезон 2014/2015 Панфилова действительно пропускала, однако в начале лета 2015 года появилась информация о том, что украинская федерация одобрила переход Панфиловой под флаг Беларуси, и уже с сезона 2015/2016 спортсменка выступала за новую страну.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", словенский специалист Урош Велепец, который долгое время занимал пост старшего тренера женской сборной Украины по биатлону, завершил свою карьеру.