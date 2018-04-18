Украинская сборная завоевала наибольшее количество медалей на Кубке мира – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Отмечается, что в соревнованиях принимали участие 450 спортсменов из 20 стран мира.

Лидировал в Германии Александр Одиноков, который завевал три личных "золота" на дистанции 200 м, 400 м и 800 м вольным стилем, а также вместе с Дмитрием Гапоненко, Денисом Левиным и Евгением Степанчуком одержал победу в эстафете 4х100 м.

Первой в эстафете 4х100 м финишировала женская команда, в состав которой вошли Елизавета Вакарева, Валентина Резник, Виктория Уварова и Вирсавия Березная.

Также в лидеры вышла и юниорская четверка: Влас Токунов, Алексей Захаров, Владимир Сущенко и Дмитрий Серебряков обошли соперников в эстафете 4Ч100 м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Арктике провели самый холодный забег в мире. Отмечается, что пробежка состоялась при в минус тридцать по глубокому снегу и замерзшему арктическому морю.