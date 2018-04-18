Стало известно, где проведут матч за Суперкубок Украины-2018

Об этом он рассказал в интервью Sport Arena.

По его словам, поединок за Суперкубок примет Одесса. Известно, что такое решение было принято еще предыдущим руководством.

Гримм также прокомментировал возможность проведения такого матча в других странах. По его мнению, Суперкубок очень важен для Украины и болельщиков, поэтому и матч должен проводиться в Украине.

Предыдущие три матча Суперкубка Украины также были проведены в Одессе на стадионе "Черноморец". Поединок за Суперкубок открывает футбольный сезон в Украине.

В этом поединке встречаются две лучшие команды - чемпион и обладатель Кубка страны. В нынешнем сезоне за Суперкубок сразились "Шахтер" и "Динамо", сильнее оказался донецкий клуб, благодаря дублю Факундо Феррейры (2:0).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", члены Европарламента призывают правительство стран Европейского союза бойкотировать ЧМ-2018, который пройдет в России.