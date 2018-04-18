09:54 18.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Стало известно, где проведут матч за Суперкубок Украины-2018

Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм сообщил, что Суперкубок Украины 2018 года разыграют на стадионе "Черноморец" в Одессе.

Стало известно, где проведут матч за Суперкубок Украины-2018

Об этом он рассказал в интервью Sport Arena. 

По его словам, поединок за Суперкубок примет Одесса. Известно, что такое решение было принято еще предыдущим руководством.

Гримм также прокомментировал возможность проведения такого матча в других странах. По его мнению, Суперкубок очень важен для Украины и болельщиков, поэтому и матч должен проводиться в Украине.

Предыдущие три матча Суперкубка Украины также были проведены в Одессе на стадионе "Черноморец". Поединок за Суперкубок открывает футбольный сезон в Украине.

В этом поединке встречаются две лучшие команды - чемпион и обладатель Кубка страны. В нынешнем сезоне за Суперкубок сразились "Шахтер" и "Динамо", сильнее оказался донецкий клуб, благодаря дублю Факундо Феррейры (2:0).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", члены Европарламента призывают правительство стран Европейского союза бойкотировать ЧМ-2018, который пройдет в России. 


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