02:00 18.04.2018 | Спорт | Новости
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FIFA расследует факты расизма на матче Россия - Франция

Международная федерация футбольных ассоциаций будт детально расследовать отношении Российского футбольного союза из-за расистских выкриков во время товарищеского матча Россия - Франции.

FIFA расследует факты расизма на матче Россия - Франция

Об этом сообщается на сайте FIFA.

Как отметили в федерации, на этом этапе расследования больше комментариев дать не могут.

Накануне офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин заявил, что FIFA начинает свое расследование. Также он рассказал, что РФС начал собственное рассмотрение инцидента, произошедшего на матче в Санкт-Петербурге.

Добавим, что матч Россия - Франция состоялся 27 марта 2018 года на стадионе в Санкт-Петербурге. Хозяева уступили со счетом 1:3.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальная команда Украины по футболу переместилась вверх на пять позиций в списке, согласно рейтингу  ФИФА. Украина теперь на тридцатом месте.


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