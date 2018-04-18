FIFA расследует факты расизма на матче Россия - Франция

Об этом сообщается на сайте FIFA.

Как отметили в федерации, на этом этапе расследования больше комментариев дать не могут.

Накануне офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин заявил, что FIFA начинает свое расследование. Также он рассказал, что РФС начал собственное рассмотрение инцидента, произошедшего на матче в Санкт-Петербурге.

Добавим, что матч Россия - Франция состоялся 27 марта 2018 года на стадионе в Санкт-Петербурге. Хозяева уступили со счетом 1:3.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальная команда Украины по футболу переместилась вверх на пять позиций в списке, согласно рейтингу ФИФА. Украина теперь на тридцатом месте.