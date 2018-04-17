Первая ракетка Украины отказался от турнира в Монако

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

Планировалось, что в Монте-Карло Долгополов проведет игру в первом круге с британцем Кайлом Эдмундом, но украинец отказался. О причинах данного отказа Долгополова пока ничего не известно. Ранее Долгополов пропускал около двух месяцев игр из-за травмы кисти.

В частности, Филипп Краинович из Сербии также решил снять себя со списка учасников игры.

Вместо ушедших Долгополова и Краиновича в основной сетке встали Мирза Башич из Боснии и Флориан Майер из Германии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинская теннисистка Леся Цуренко не будет играть в матче второго круга хардового турнира в Мексике категории WTA International c призовым фондом $250,000.