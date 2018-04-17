Александр Усик перенес бой с Гассиевым из-за травмы – ФОТО

Об этом сообщает официальный сайт WBSS.

Украинский боксер повредил локоть во время тренировки. Также травму Усика подтвердила независимая медицинская комиссия.

Известно, что изначально бой Усик - Гассиев планировалось провести, 11 мая, в Джедде.

Также Усик в видеообращении на странице в Facebook K2 Promotions обратился к болельщикам.

"Хочу сказать, что в своем тренировочном лагере я получил травму руки, и бой 11 мая не состоится. Организаторам сообщим, как только будем готовы. Они скажут новую дату. Команду Гассиева прошу прощения за неудобства. Это спорт - так бывает. Фанатам спасибо за поддержку, чуть подождите. Мир любит сильных", - сказал он.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинские боксеры вошли в топ-5 лучших бойцов независимо от весовой категории. Об этом передает ESPN. Лидерство в списке крепко держит в тяжелой весовой категории Александр Усик, который на идет впереди Гассиева, Гловацкого, Бриедиса и Лебедева.