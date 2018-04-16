10:13 16.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины завоевала медали чемпионата Европы по прыжкам на батуте - ВИДЕО

На днях сборная Украины в Баку сумела добыть две бронзовые медали на чемпионате Европы по прыжкам на батуте. 

Сборная Украины завоевала медали чемпионата Европы по прыжкам на батуте - ВИДЕО

Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза.

Как отмечается, третьими в мужских командных соревнованиях с общим результатом 171.380 стали украинцы Антон Давыденко, Николай Просторов, Дмитрий Собакарь, Артем Савченко.

При этом, золото окозалось у белорусов (179.575 ). В свою очередь российская сборная (178.930) на втором месте.

Примечательно, что бронза также есть в украинского дуэта Светлана Малькова/Наталия Москвина в синхронных прыжках на батуте среди женщин. Их результат - 44.250 . А вот золото выиграли белорусские спортсменки (49.750 ), серебро у представительниц Азербайджана (47.000). 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсоне состоялся XIII Международный турнир класса "А" памяти Николая Мангера на котором Национальная сборная Украины по боксу стала победителем. 


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