Сборная Украины завоевала медали чемпионата Европы по прыжкам на батуте - ВИДЕО

Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза.

Как отмечается, третьими в мужских командных соревнованиях с общим результатом 171.380 стали украинцы Антон Давыденко, Николай Просторов, Дмитрий Собакарь, Артем Савченко.

При этом, золото окозалось у белорусов (179.575 ). В свою очередь российская сборная (178.930) на втором месте.

Примечательно, что бронза также есть в украинского дуэта Светлана Малькова/Наталия Москвина в синхронных прыжках на батуте среди женщин. Их результат - 44.250 . А вот золото выиграли белорусские спортсменки (49.750 ), серебро у представительниц Азербайджана (47.000).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсоне состоялся XIII Международный турнир класса "А" памяти Николая Мангера на котором Национальная сборная Украины по боксу стала победителем.