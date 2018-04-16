Шепелев признан лучшим игроком тура в украинской Премьер-лиге - ФОТО

Как отмечается, в состав экспертного совета вошли Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Олег Венглинский и Виктор Грачев.

По итогам голосования победу одержал полузащитник Динамо Владимир Шепелев, который в матче с Шахтером забил единственный мяч. За него проголосовали все респонденты, кроме одного.

Кстати, четвертый тур подряд лучшим игроком тура становится футболист киевского "Динамо".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитник сборной Украины Александр Зинченко завоевал в составе "Манчестер Сити" титул чемпиона Англии.