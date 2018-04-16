07:00 16.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины выиграла международный боксерский турнир в Херсоне

Несколько дней назад в Херсоне состоялся XIII Международный турнир класса "А” памяти Николая Мангера на котором Национальная сборная Украины по боксу стала победителем. Об этом сообщает Федерация бокса Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Сборная Украины выиграла международный боксерский турнир в Херсоне

Как отмечается, в активе боксеры сборной Украины 21 награда. Среди них 7 "золотых”, 6 "серебряных” и 8-м бронзовых медалей. Второе и третье место заняли сборные Казахстана и Индонезии соответственно.

Кроме того, среди всех полученных медалей для нашей команды наибольшее количество наград принесли боксеры Херсонщины, в их активе четыре "золотых”, одна "серебряная” и две бронзовые медали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские боксеры вошли в топ-5 лучших бойцов независимо от весовой категории. Лидерство в списке крепко держит в тяжелой весовой категории Александр Усик, который на идет впереди Гассиева, Гловацкого, Бриедиса и Лебедева. Второй рейтинг легковесов занимает Василий Ломаченко, за ним идет Берчельт, Дэвис, Мачадо и Корралес.


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