Сборная Украины выиграла международный боксерский турнир в Херсоне

Как отмечается, в активе боксеры сборной Украины 21 награда. Среди них 7 "золотых”, 6 "серебряных” и 8-м бронзовых медалей. Второе и третье место заняли сборные Казахстана и Индонезии соответственно.

Кроме того, среди всех полученных медалей для нашей команды наибольшее количество наград принесли боксеры Херсонщины, в их активе четыре "золотых”, одна "серебряная” и две бронзовые медали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские боксеры вошли в топ-5 лучших бойцов независимо от весовой категории. Лидерство в списке крепко держит в тяжелой весовой категории Александр Усик, который на идет впереди Гассиева, Гловацкого, Бриедиса и Лебедева. Второй рейтинг легковесов занимает Василий Ломаченко, за ним идет Берчельт, Дэвис, Мачадо и Корралес.