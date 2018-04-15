04:00 15.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100191341:roman

Украинская сборная начала подготовку к ЧМ по гандболу

 В норвежском Тронхейме прошла жеребьевка команд, которые будут участвовать в Чемпионате  мира-202 по гандболу. Об этом передает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

Украинская сборная начала подготовку к ЧМ по гандболу

Сообщается, что всего в соревновании будут принимать участие 32 команды, 12 из них получат прямое приглашение на турнир, остальные будут бороться за получение заветной путевки через квалификационные встречи. 

Только 1 и 2 место группы смогут претендовать на попадание на Чемпионат мира-2020. Сетка поединков выглядит следующим образом:

Группа 1: Германия, Польша, Израиль, Косово

Группа 2: Хорватия, Сербия, Швейцария, Бельгия

Группа 3: Македония, Исландия, Турция, Греция

Группа 4: Словения, Нидерланды, Латвия, Эстония

Группа 5: Беларусь, Чехия, Босния и Герцеговина, Финляндия

Группа 6: Франция, Португалия, Литва, Румыния

Группа 7: Венгрия, Россия, Словакия, Италия

Группа 8: Дания, Черногория, Украина, Фарерские острова.

Первые встречи начнутся в октябре 2018 года, соревнования будут продолжаться до лета 2019 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", впервые за 80 лет на Чемпионате мира по футболу не будет британских арбитров.


Поделиться
Читайте также:
 
Майские праздники на носу - куда поедут отдыхать украинцы Мир прощается с гениальным режиссером Милошем Форманом Теперь каждый украинец сможет почувствовать себя настоящим сталкером "Динамо" сумело обыграть донецкий "Шахтер"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив