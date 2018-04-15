Украинская сборная начала подготовку к ЧМ по гандболу

Сообщается, что всего в соревновании будут принимать участие 32 команды, 12 из них получат прямое приглашение на турнир, остальные будут бороться за получение заветной путевки через квалификационные встречи.
Только 1 и 2 место группы смогут претендовать на попадание на Чемпионат мира-2020. Сетка поединков выглядит следующим образом:
Группа 1: Германия, Польша, Израиль, Косово
Группа 2: Хорватия, Сербия, Швейцария, Бельгия
Группа 3: Македония, Исландия, Турция, Греция
Группа 4: Словения, Нидерланды, Латвия, Эстония
Группа 5: Беларусь, Чехия, Босния и Герцеговина, Финляндия
Группа 6: Франция, Португалия, Литва, Румыния
Группа 7: Венгрия, Россия, Словакия, Италия
Группа 8: Дания, Черногория, Украина, Фарерские острова.
Первые встречи начнутся в октябре 2018 года, соревнования будут продолжаться до лета 2019 года.
Как сообщалось в "УРА-Информ", впервые за 80 лет на Чемпионате мира по футболу не будет британских арбитров.