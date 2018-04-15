13:49 15.04.2018 | Спорт | Новости
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"Барселона" не проиграла ни одного матча в текущем сезоне национального чемпионата

Каталонская "Барселона" смогла побить рекорд национального чемпионата, проведя рекордное количество матчей без единого поражения. Об этом передает Squawka.

В очередном футбольном противостоянии каталонцам удалось обыграть "Валенсию" и завоевать свою 39-ую победу в ИПЛ. Ранее рекорд абсолютного чемпиона принадлежал “Реал Сосьедад” датированный сезоном 1979-1980 годом. Тогда футболистам удалось сохранять победоносную серию на протяжении 38 матчей.

"Барселона" также повторила рекорд наиболее длинной серии побед в рамках одного сезона - 32 матча без единого поражения или ничьи. Последний раз сине-гранатовые проигрывали 8 апреля 2017 в матче 31-го тура прошлого чемпионата против "Малаги". Счет матча тогда был - 2:0.

Таким образом, команда Эрнесто Вальверде продолжает занимать первое место в рамках национального чемпионата.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно форвард Барселоны Лео Месси забил 4000 гол в каталонским клубе на домашнем стадионе "Ноу Камп" и установил национальный рекорд в ИПЛ.


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