У сборной Украины появился серьезный соперник

У наших футболистов будет достаточно времени, чтобы подготовиться к матчу с европейским футбольным "тяжеловесом". Поединок Италия - Украина точно состоится 10 октября 2018 и начнется в 21:45. Итальянская сборная занимает лишь 20-строчку сильнейших команда мира, но вот ее стоимость входит в 10-ку команд с дорогостоящими игроками - более 649 млн евро.

Подопечным Конте не стоит расслабляться, так как впервые в истории они не прошли в основную сетку Мундиаля и теперь будут участвовать в ЧМ со стороны зрительских трибун. Тоже самое можно сказать и о нашей сборной, которая уступила Исландии и Хорватии во время квалификационных встреч.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 27 марта состоится товарищеский поединок между сборными Украины и Японии в бельгийском городе Льеж на стадионе Морис Дюфран в рамках Kirin Challenge Cup 2018 in Europe.