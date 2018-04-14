13:36 14.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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У сборной Украины появился серьезный соперник

Подопечные Андрея Шевченка проведут товарищеский матч со сборной Италии. Об этом передает официальный сацт Федерации футбола Украины.

У сборной Украины появился серьезный соперник

У наших футболистов будет достаточно времени, чтобы подготовиться к матчу с европейским футбольным "тяжеловесом". Поединок ИталияУкраина точно состоится 10 октября 2018 и начнется в 21:45. Итальянская сборная занимает лишь 20-строчку сильнейших команда мира, но вот ее стоимость входит в 10-ку команд с дорогостоящими игроками - более 649 млн евро.

Подопечным Конте не стоит расслабляться, так как впервые в истории они не прошли в основную сетку Мундиаля и теперь будут участвовать в ЧМ со стороны зрительских трибун. Тоже самое можно сказать и о нашей сборной, которая уступила Исландии и Хорватии во время квалификационных встреч.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 27 марта состоится товарищеский поединок между сборными Украины и Японии в бельгийском городе Льеж на стадионе Морис Дюфран в рамках Kirin Challenge Cup 2018 in Europe. 


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