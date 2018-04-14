12:51 14.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Эль-классико от "Динамо" и "Шахтера" - чего ждут болельщики от мачта

Сегодня, 14 апреля Харьковский ОСК "Металлист" будет принимать центральный поединок двух украинских футбольных "тяжеловесов" - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". 

Эль-классико от

Об этом передает официальный сайт соревнований.

Предсказать будущий результат спарринга очень трудно, так как ни одна команда не имеет за собой существенного рейтингового преимущества. В текущем сезоне футболисты встречались на поле три раза и все они закончились по-разному: 2:0 в Суперкубке в пользу "горняков", 0:1 во втором туре чемпионата за "столичными", счет матч 0:0 - в 13 туре. 

В последних 5 матчах "Динамо" успешно одерживало победы, но и "Шахтер" закончил свои поединки забив 24 гола и не пропустив ни одного в створ своих ворот. Всего обе команды сыграли более полутора сотен баталий - 77 побед досталось "динамовцам", 52 с "горняками2 и 43 ничьи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский футболист, полузащитник клуба " Динамо" и национальной сборной Украины подписал с клубом новое соглашения на пять лет.


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