10:30 13.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинским тяжелоатлетам ограничат квоты на Олимпиаду-2020 в Токио

Представители Международной федерации тяжелой атлетики одобрили ограничения против ассоциаций, которые систематически нарушают допинговые правила. В связи с этим украинская сборная по тяжелой атлетике сможет быть представлена только четырьмя спортсменами на Олимпийских играх в Токио-2020.

Украинским тяжелоатлетам ограничат квоты на Олимпиаду-2020 в Токио

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Таким образом странам, которые имеют от 10 до 19 допинговых нарушений, среди которых и Украина, будет разрешено отправить в Токио двух мужчин и двух женщин. Известно, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016 выступили семеро украинских тяжелоатлетов, а на трех предыдущих Олимпиадах – по девять.

В случае выявления новых нарушений антидопинговых правил IWF может и вовсе запретить украинским тяжелоатлетам выступать на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", Исполком Федерации легкой атлетики Украины вынес решение в делах о нарушении антидопинговых правил украинскими легкоатлетками Олесей Повх и Ольгой Земляк.


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