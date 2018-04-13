Фьюри возвращается в бокс

Об этом сообщает BBC.

Соперника известного британского боксера назовут позже.

В ноябре 2015 года Фьюри последний раз провел бой, когда в Дюссельдорфе остановил по, согласно решению судей, долголетнего чемпиона супертяжелого веса Владимира Кличко и возглавил боксерский список по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.

Необходимый реванш с Кличко не состоялся, поскольку британец начал чрезмерно употреблять допинг, о чем узнала общественность, лишился мотивации и медленно потерял многочисленные титулы.

В декабре 2017 года Фьри запоздало согласился на двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, благодаря чему теперь может вернуться к боксерской лицензии.

Анонсируется, что Тайсон Фьюри отбоксирует в нескольких разминочных боях.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинские боксеры вошли в топ-5 лучших бойцов независимо от весовой категории.