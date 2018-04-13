05:00 13.04.2018 | Спорт | Новости
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Фьюри возвращается в бокс

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри официально объявил о возврате на профессиональный боксерский ринг, на котором отсутствовал около трех лет. Первый бой Фьюри состоится 9 июня в Манчестере.

Фьюри возвращается в бокс

Об этом сообщает BBC.

Соперника известного британского боксера назовут позже.

В ноябре 2015 года Фьюри последний раз провел бой, когда в Дюссельдорфе остановил по, согласно решению судей, долголетнего чемпиона супертяжелого веса Владимира Кличко и возглавил боксерский список по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.

Необходимый реванш с Кличко не состоялся, поскольку британец начал чрезмерно употреблять допинг, о чем узнала общественность, лишился мотивации и медленно потерял многочисленные титулы.

В декабре 2017 года Фьри запоздало согласился на двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, благодаря чему теперь может вернуться к боксерской лицензии.

Анонсируется, что Тайсон Фьюри отбоксирует в нескольких разминочных боях.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинские боксеры вошли в топ-5 лучших бойцов независимо от весовой категории.


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