WBA призвала команды Джошуа и Поветкина начать переговоры

Об этом сообщает World Boxing News.

По предварительным данным, Джошуа должен выполнить свои обязательства по защите титула перед организацией.

Решение о переговорах было выдано командам еще пятого апреля. Поэтому, в течение 30 дней стороны должны договориться, иначе бой будет выставлен на торги.

Стоит добавить, что Поветкин завоевал право боя за титул, победив в декабре 2017 года Кристиана Хаммера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский боксер Энтони Джошуа отобрал чемпионское звание у новозеландца Джозефа Паркера. Таким образом в руках спортсмена оказались пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.