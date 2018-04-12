15:27 12.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Тренер женской сборной Украины по биатлону ушел в отставку

Словенский специалист Урош Велепец, который долгое время занимал пост старшего тренера женской сборной Украины по биатлону, завершил свою карьеру.

Тренер женской сборной Украины по биатлону ушел в отставку

Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, передает Xsport.ua.

Отмечается, что с нового сезона у команды будет новый тренер. Однако, кто им станет пока неизвестно.

Добавим, что на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане украинки впервые с 2002 года в личных гонках ни разу не финишировали в топ-10. Урош Велепец присоединился к женской сборной Украины в 2015 году.

Контракт 50-летнего словенца с Федерацией биатлона Украины истекал по завершению олимпийского сезона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная преждевременно завершила сезон 2017-2018, но уходить из спорта не собирается. Как заявила сама украинская биатлонистка, она действительно пропускает концовки сезона.


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