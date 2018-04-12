08:29 12.04.2018 | Спорт | Новости
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Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

По завершении последних ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов определились все участники полуфинала турнира.

Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Отмечается, что в четверку сильнейших команд Европы вошли представители четырех стран.

Поэтому, участниками 1/2 финала Лиги чемпионов стали такие команды, как: Реал Мадрид, Бавария, Ливерпуль, Рома.

Ранее в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка полуфиналов европейских клубных турниров.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинская столица ожидает, что на финальный турнир Лиги чемпионов УЕФА приедут более 100 тыс. болельщиков и большинство из них будут иностранцы.


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