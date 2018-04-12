Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Отмечается, что в четверку сильнейших команд Европы вошли представители четырех стран.

Поэтому, участниками 1/2 финала Лиги чемпионов стали такие команды, как: Реал Мадрид, Бавария, Ливерпуль, Рома.

Ранее в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка полуфиналов европейских клубных турниров.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинская столица ожидает, что на финальный турнир Лиги чемпионов УЕФА приедут более 100 тыс. болельщиков и большинство из них будут иностранцы.