Рейтинг команды Украины повышается в списках ФИФА

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

После изменений в рейтинге отечественную футбольную сборную стала окружать командв Словакии, пребывающая на 29 месте и сборная Ирландии, занявшая 31 позицию, поскольку украиныц опередили их на одно очко. Чтобы обогнать западных соседей Украине не хватает десять очков.

В новом рейтинге национальных команд от 12 апреля 2018 года по версии ФИФА футолисты Украины остались на своих позициях.

Позиции десяти лидеров списка не изменились.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", судейский комитет ФИФА опубликовал официальный список судей, которые будут следить за соблюдением правил во время проведения Чемпионата мира-2018, который в этом году будет проходить в России.