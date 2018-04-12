"Реал Мадрид" уступил "Ювентусу" на своем поле - ВИДЕО
Мадридский "Реал" не смог закрепить преимущество в спарринге с итальянским "Ювентусом". Об этом передает официальный сайт Лиги чемпионов.
Матч-реванш оказался справедливым ответом итальянцев на разгромное поражение, которое они потерпели буквально неделю назад. В первом тайме на Манджукича несколько раз навешивали с фланга - Хидера и Лихтштайнер, и оба раза хорват успешно пользовался моментами.
Мадридцам удалось реализовать пенальти с помощью Роналду, но встречу довершил мяч Матюйди. Общий счет встречи - 3:1.
Букмекеры уверяли болельщиков, что фаворитом в матче является "Реал" - 1,8 на победу клуба, однако коэффициент на "Ювентус" также не малый - 2,8. Преимущество было на стороне испанцев благодаря последним ротациям мадридцев, никто из основных футболистов не травмирован, замены есть на все позиции.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Криштиану Роналду установил феноменальный рекорд Лиги чемпионов.
На старте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов форвард мадридского Реала Криштиану Роналду установил новый рекорд турнира. Так, на днях ему удалось отличиться забитыми голами в десяти подряд матчах.