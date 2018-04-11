17:50 11.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В матче за Кубок Федерации не будет участвовать Свитолина

Сегодня, 11 апреля, был официально опубликован состав сборной Украины по теннису, которая сыграет матч плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации против Канады.

В матче за Кубок Федерации не будет участвовать Свитолина

Об этом сообщает ukrtennis.

Откроет матч с украинской стороны 41-я на сегодня ракетка мира Леся Цуренко. Вторым номером выступит 78-я в классификации Екатерина Бондаренко, а третей по счету украинкой от нашей сборной станет 50-я в парном рейтинге Ольга Савчук.

Теннисная команда Украины будет бороться под руководством тренера Михаила Филимы, но на этот раз возьмет участие только три теннисистки. То есть харьковская профессиональная теннисистка, победительница 13 турниров WTA Элина Свитолина на этот раз пропустит соревнование.

Стоит заметить, что матч состоится на следующей неделе 21-22 апреля в Монреале.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинская теннисистка Даяна Ястремская стала самой молодой спортсменкой, которая приняла участие в матче на турнире WTA Premier. 


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