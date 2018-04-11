02:00 11.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинец завоевал золотой кубок на чемпионате мира по русскому бильярду

Украинский бильярдист Дмитрий Белозеров одержал победу в чемпионате мира по русской пирамиде. Об этом передает Федерация бильярда Украины.

Украинец завоевал золотой кубок на чемпионате мира по русскому бильярду

Наш спортсмен встретился в решающем поединке с россиянином Иосифом Абрамовым. Встреча продолжалась до 7 побед, Белозеров в первой партии решил не торопиться и тщательно изучить соперника, игра осталась за Абрамовым. Следующие четыре партии Дмитрий складывал, что называется в профессиональном бильярде "с кия".

Чуть позже соперник взял перерыв и почти догнал Белозерова. При счете 6:5 россиянин доводил игру до "контры", но на последнем шаре допустил ошибку, после чего Дмитрий успешно сложил все шары по лузам. Примечательно, что Белозеров - единственный представитель Украины, который дошел до розыгрыша медалей. Победителю достался не только кубок, но и внушительный денежный приз.

Близок к финалу был и Павел Радионов, которого из турнира выбил Алихан Каранеев. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ужгороде открыли весенний сезон велосипедным заездом.


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