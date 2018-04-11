Украинец завоевал золотой кубок на чемпионате мира по русскому бильярду

Наш спортсмен встретился в решающем поединке с россиянином Иосифом Абрамовым. Встреча продолжалась до 7 побед, Белозеров в первой партии решил не торопиться и тщательно изучить соперника, игра осталась за Абрамовым. Следующие четыре партии Дмитрий складывал, что называется в профессиональном бильярде "с кия".

Чуть позже соперник взял перерыв и почти догнал Белозерова. При счете 6:5 россиянин доводил игру до "контры", но на последнем шаре допустил ошибку, после чего Дмитрий успешно сложил все шары по лузам. Примечательно, что Белозеров - единственный представитель Украины, который дошел до розыгрыша медалей. Победителю достался не только кубок, но и внушительный денежный приз.

Близок к финалу был и Павел Радионов, которого из турнира выбил Алихан Каранеев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ужгороде открыли весенний сезон велосипедным заездом.