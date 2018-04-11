Харьковский стадион "Металлист" вернули государству

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции.

По словам Гройсмана, стадион футбольного клуба "Металлист" фактически был похищен у государства, но теперь это исправлено.

Также он подчеркнул, что ОГА необходимо руководить этим комплексом, обращая внимание на мнения фанатов.

Министр юстиции Павел Петренко добавил, что это является хорошим примером того, что прокуратура Украины внедряет новые нормы законодательства в спецконфискации. Он сообщил. что это вторая по счету масштабная ситуация после 1,5 млрд долларов средств экс-президента Виктора Януковича, когда Украина возвращает в государственную собственность коррупционные активы, украденные у населения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", главный стадион страны НСК Олимпийский с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно будет закрыт для проведения любых мероприятий.