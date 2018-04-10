05:02 10.04.2018 | Спорт | Новости
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Всемирная туристская организации выбрала Месси почетным послом

Нападающего каталонской “Барселоны” Лионеля Месси Всемирная туристская организация ООН (UNVTO) назначила на должность посла ответственного туризма.

Всемирная туристская организации выбрала Месси почетным послом

Об этом сообщает UNVTO.

Церемония провелась генеральным секретарем “UNWTO” Зурабом Пололикашвили на стадионе “Камп Ноу” после матча испанской Примеры “Барселона” - “Леганес”.

Как заявил сам футболист, пока он путешествовал, то имел возможность узнать другие культуры, разные общества, увидеть мир, а это все очень обогащает человека. Всемирная туристская организация делает все для того, чтобы сделать туризм источником развития. Он добавил, что рад присоединиться к такой миссии по оказанию помощи ответственного туризма.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", нападающий лондонского Челси и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, что у его футбольной команды было мало шансов в игре чемпионата Англии против Манчестер Сити, которые обыграли Челси со счетом 0:1.


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