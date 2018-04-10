Всемирная туристская организации выбрала Месси почетным послом

Об этом сообщает UNVTO.

Церемония провелась генеральным секретарем “UNWTO” Зурабом Пололикашвили на стадионе “Камп Ноу” после матча испанской Примеры “Барселона” - “Леганес”.

Как заявил сам футболист, пока он путешествовал, то имел возможность узнать другие культуры, разные общества, увидеть мир, а это все очень обогащает человека. Всемирная туристская организация делает все для того, чтобы сделать туризм источником развития. Он добавил, что рад присоединиться к такой миссии по оказанию помощи ответственного туризма.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", нападающий лондонского Челси и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, что у его футбольной команды было мало шансов в игре чемпионата Англии против Манчестер Сити, которые обыграли Челси со счетом 0:1.