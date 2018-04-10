Украинка установила новый мировой рекорд в мире тенниса

Сообщается, что 17-летняя украинка смогла значительно улучшить свои позиции в общем рейтинге благодаря участию в Чарльстоне.

Победа в спарринге дала ей возможность вырваться до 158 место. Ее коллеги по "цеху" сейчас переживают временный кризис и теряют очки, так лидер женского тенниса Элина Свитолина нашей страны удержалась на 4-й строчке. Леся Цуренко потеряла одну ступень - 41, Екатерина Козлова осталась на 66 месте, а Катерина Бондаренко потеряла две ступеньки - 78.

Ранее мировой рекорд молодых теннисисток чемпионата WTA принадлежал американке Викери.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вторая ракетка Украины Леся Цуренко начала победную ходу в теннисном турнире WTA International в мексиканском Монтеррее.